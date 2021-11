Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de 20 decembrie romanii vor putea circula pe drumul de intrare in țara dinspre Bulgaria, a anunțat, joi, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Șoseaua a fost supranumita „autostrada nemțeasca”, fiind construita din beton, cu utilaje aduse din Germania.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, au fost adoptate trei hotarari importante pentru ca lucrarile pe Tronsoanele 2, 3 si 4 ale Drumul Expres Craiova Pitesti sa se poata desfasura in conditii optime, fara…

- Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, alaturi de Cristian Pistol, Director General al CNAIR, au verificat, in data de 6 noiembrie, activitatea pe tronsonul 2 al primului drum expres din Romania, Craiova – Pitesti.

- Sambata, 06 noiembrie 2021, Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat in Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, alaturi de Cristian Pistol, Director General al CNAIR, au verificat activitatea pe tronsonul 2 al primului drum expres din Romania, Craiova – Pitești. Citește și: La inmormantarea omului…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis, sambata, ca stadiul lucrarilor pe primul lot al Autostrazii Sibiu – Pitesti a ajuns la 55%, peste 500 de oameni si 300 de utilaje lucrand, in prezent, pe acest tronson de autostrada.

- Secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, a spus ca Statele Unite iau in considerare includerea a patru tari in programul Visa Waiver ce permite cetatenilor sa mearga in America fara viza pentru 90 de zile, scrie Reuters. „Avem patru candidati: Israel, Cipru, Bulgaria…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, a transmis, marti, ca luna viitoare se vor finaliza cei 372 de piloti necesari tuturor pilelor si culeelor pasajului Oltenitei – Popesti Leordeni.