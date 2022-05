Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Dubai(VARA) a inființat sediul Metaverse HQ, devenind astfel primul organism de reglementare care are o prezența in spațiul digital emergent. Extinderea resurselor VARA catre un public fara frontiere face parte din strategia Dubaiului de a crea un prototip de model de reglementare descentralizat. De asemenea, aceasta urmarește sa […] The post Prima autoritate din lume care intra in Metaverse first appeared on Ziarul National .