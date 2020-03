Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor a informat miercuri ca programul de audiente se suspenda, inscrierile in audienta urmand sa fie reluate din data de 1 aprilie.Potrivit comunicatului IPJ Bihor, masura se aplica atat la sediul IPJ Bihor, la Politia Municipiului Oradea, cat si la…

- Arhiepiscopia Tomisului a decis ca, dupa ce autoritatile au hotarat sa limiteze accesul publicului la 100 de persoane in spatii inchise, parohiile sa oficieze slujbele in afara lacasului de cult, atunci cand estimeaza ca numarul credinciosilor va depasi aceasta limita impusa pentru limitarea raspandirii…

- Slujbele vor fi oficiate in afara lacasurilor de cult, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.Urmare a noilor masuri privind limitarea accesului publicului in spatii inchise la 100 de persoane, Arhiepiscopia Tomisului a decis ca in parohiile unde se estimeaza ca prezenta la slujbe va depasi acest numar,…

- Ca reacție dupa decizia de suspendarea cursurilor in invațamantul preuniversitar, mai multe federații și asociații județene din țara noastra au decis sa intrerupa disputarea tuturor competițiilor de copii și juniori. Astfel, Federația Romana de Handbal a decis suspendarea activitații sportive ...

- Urmare a noilor masuri luate de catre autoritati privind limitarea raspandirii coronavirusului COVID 19, unele evenimente anuntate se suspenda, dupa cum urmeaza: Taina Sfantului Maslu pentru copii si batrani din asezaminte sociale ndash; pana la posibilitatea reluarii; Conferinta nationala "Contributia…

- Federatia de Fotbal din Elvetia a anuntat, pe pagina sa de Twitter, ca toate meciurile din prima si a doua liga vor fi amanate, pentru a preveni raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus. Autoritatile...

- In drum spre stadionul unde Rapid Bucuresti din Romania a jucat impotriva Turris Turnu Magurele, fanii rapidisti au scos din metrou, au lovit și au scuipat un tanar asiatic, de teama coronavirusului.

- Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza coronavirusului. Liberalul a vizitat Carnavalul de la Venetia. Italia a decretat stare de urgenta din cauza COVID-19.Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza…