- Misterul accidentului, in care Razvan Ciobanu si-a pierdut viata, este departe de a fi elucidat. In memoria celebrului designer a fost organizata o prezentare de moda bazata pe ultimele schite ale acestuia. La acest eveniment au fost prezenti parintii indoliati ai creatorului de moda.

- Iulia Albu, celebra pentru exigenta sa, a felicitat-o pe fiica lui Gigi Becali. EXCLUSIV Gigi Becali, detalii-bomba despre NUNTA. Ce zestre i-a dat Teodorei: "Eu sunt imparatul Romaniei!" "Teodora Becali a marcat o apariție de real bun gust si de o medestie de care puține persoane cunoscute…

- Imagini emoționante au fost difuzate la „Chefi la cuțite”, protagonistul fiind nimeni altul decat regretatul creator de moda Razvan Ciobanu, care a murit in urma cu cateva luni, intr-un tragic accident rutier. Designerul a fost la „Chefi la cuțite” in calitate de concurent și a incercat sa ii impresioneze…

- Versiunea cu hardtop retractabil a lui Aston Martin Vantage iși va face loc in curand in oferta constructorului britanic. Producatorul a publicat primele imagini cu prototipul lui Vantage Roadster, astfel ca toate modelele din gama vor avea o astfel de versiune, cu excepția lui Rapide. Detaliile tehnice…

- Un alt barbat implicat in acest caz a primit arest la domiciliu, decizia fiind luata de Judecatoria Sectorului 1. "In fapt si in esenta, s-a retinut ca, la data de data de 23.09.2019, in intervalul 18,40 - 20,40, in baza aceleiasi rezolutii infractionale si in scopul unei pretinse datorii,…

- Alpinistul Zsolt Torok, care a fost gasit mort in Munții Fagaraș, a fost inmormantat, marți, la cimitirul Eternitatea din Arad, cu onoruri militare. La ceremonia funerara au participat sute de oameni, intre care și ministrul de Interne, Mihai Fifor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ceremonia…

- Studiul de fezabilitate pentru Centrul de colectare a legumelor și fructelor de la Tomnatic, primul care va fi realizat in regim public in Timiș, se apropie de final. Documentația va fi predata Consiliului Județean de catre contractant in cel mult o luna. In acest moment, sunt disponibile primele imagini…

- Misiune neobisnuita pentru pompierii din orasul Balti. Aseara, acestia au salvat viata unui porumbel, care ramasese prins intre firele de electricitate.Localnicii care l-au observat au sunat la 112.