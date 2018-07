Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta"."Amnistia fiscala este prevazuta…

- "Amnistia fiscala este prevazuta in programul de guvernare, in sensul in care se vorbeste, la capitolul intreprinderi mici si mijlocii, despre restartarea mediului de afaceri. De fapt, acest lucru inseamna. In viziunea programului de guvernare si a ceea ce am discutat atunci cu presedintele Dragnea,…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, el sustinand insa ca astfel de lucruri "se fac, nu se discuta".

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta", potrivit...

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anuntat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta".

- In scandalul din 2015, cand Darius Valcov a fost reținut și arestat la cererea DNA, au aparut informații ca fostul ministru de Finanțe, actual consilier al premierului Viorica Dancila, se intalnea prin cimitire ca sa ia mita. Luni seara, la Antena 3, Valcov a vorbit despre acel episod.”E o…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va da o aministie fiscala și ca prețul gazelor va scadea in urmatorul an.”ANRE a spus ca e o lege prin care Guvernul poate bloca timp de 3 ani prețul la gaze. Eu susțin ca in urmatorul…

- Darius Valcov a ajuns din nou in fata magistratilor. Consilierul premierului Viorica Dancila, care este judecat in doua dosare de corutie a ajuns din nou in fata judecatorilor, astazi, anunta Digi 24.Amintim ca in luna februarie, Valcov a fost condamnat de Inalta Curte la opt ani de inchisoare…