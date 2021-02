Prima apariție după condamnare: Navalnîi judecat pentru calomnie. Opozantul rus i-a transmis judecătoarei să ia lecții de drept Opozantul rus Aleksei Navalnîi a comparut vineri în fata unui tribunal pentru reluarea unui proces de calomnie, la zece zile dupa condamnarea sa la aproape trei ani de închisoare, relateaza AFP, citata de Agerpres.



Audierea a început putin dupa 07:00 GMT, în prezenta principalului critic la adresa Kremlinului. Cu aceasta ocazie, la fel ca la fiecare proces al lui Navalnîi, efective importante de politie au fost desfasurate în jurul cladirii tribunalului, dupa cum a constatat un reporter al agentiei de presa franceze.



Apararea a cerut, înca…

Sursa articol: hotnews.ro

