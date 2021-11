Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA l-au retinut, miercuri, pe Viorel Dinu, consilier din cadrul Corpului de Control din Ministerul Dezvoltarii, suspectat de luare de mita. Acesta este acuzat ca ar fi primit un autoturism de lux, in valoare de peste 80.000 de euro, pentru a nu constata nereguli in cadrul unor proiecte derulate…

- Un avion care trebuia sa decoleze spre Italia a fost oprit, miercuri, la sol pe Aeroportul Otopeni dupa ce piloții au ratat decolarea de doua ori. Aeronava Airbus, ce trebuia sa decoleze de pe Aeroportul Otopeni cu destinația Torino la ora 13.50, a ratat manevrele de decolare de doua ori din cauza unor…

- Regizorul Corneliu Porumboiu și producatorul de film Ada Solomon au fost aduși, luni, la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizeaza circa o suta de persoane și firme, printre care și casele de film Pro Cinema și Castel Film.…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) In spiritul ”libertații religioase și al diversitații”, administrația orașului Koln a hotarat sa permita chemarea la rugaciune a muezinului in difuzoare, explicand ca este vorba despre ”un gest de respect” fața de comunitatea musulmana care traiește in metropola…

- Aflata la sfarșit de mandate, cancelarul german Angela Merkel a mers, saptamana trecuta, intr-o vizita la o ferma de pasari din Mecklenburg-Pomerania de Vest, pentru a-l sprijini in campanie pe candidatul conservator Armin Laschet. Intr-un moment parca prevestitor rezultatului alegerilor naționale de…

- Comisia Europeana a platit luni, 9 august, Greciei 4 miliarde de euro sub forma de prefinanțare. Suma reprezinta echivalentul a 13% din alocarea de granturi și imprumuturi pentru Grecia in cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliența (MRR), informeaza un comunicat de presa. Republica Elena urmeaza…

- Incepand de vineri, certificatul verde a devenit obligatoriu și in Italia. Fara acesta nu se mai intra in restaurante și baruri, la spectacole in aer liber, competiții sportive, muzee, piscine și centre spa. Doar busericile nu il cere. Certificatul verde a devenit obligatoriu in interiorul restaurantelor…