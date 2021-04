Deputatul PNL Alexadru Muraru anunta ca va fi pornita o actiune penala impotriva senatorului AUR Sorin Lavric pentru ca adus elogii in Parlament ideologilor Miscarii Legionare. Muraru vorbeste in premiera si despre scoaterea AUR in afara legii. NU va fi nicio AUTOSTRADA. Un deputat știe ce se va intampla: Punem pariu? Alexandru Muraru este si reprezentant special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei. Intrebat de Europa Libera despre declaratiile recente din Parlament ale lui Sorin Lavric, Muraru a dezvaluit ca urmeaza…