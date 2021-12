Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca ceea ce se intampla la granițele Belarusului cu Uniunea Europeana, unde mii de migranți se afla de saptamani la rand, incercand sa intre pe teritoriul blocului comunitar, nu este o criza a migrației, ci o incercare a regimului lui Aleksandr…

- Polonia a acuzat duminica Belarusul ca a continuat sa transporte migranți la granița, în ciuda evacuarii taberelor din apropierea frontierei la începutul acestei saptamâni, în timp ce premierul polonez a început un turneu în statele baltice pentru a cauta sprijin…

- Un baiețel de noua ani cu picioarele amputate se numara printre miile de migranți blocați in condiții greu de suportat la granița Uniunii Europene cu Belarusul, in incercarea de a ajunge la siguranța, in Polonia, relateaza Reuters.

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko si cancelarul german Angela Merkel au avut luni o convorbire telefonica privind criza migratiei la granita poloneza, a informat agentia de presa de stat din Belarus. Discuția a avut loc in contextul in care Bruxelles-ul acuza Minsk-ul ca a orchestrat aceasta…

- Politia poloneza a anuntat duminica pe contul sau de Twitter ca un nou grup de 50 de migranti ilegali a patruns in noaptea de sambata spre duminica pe teritoriul Poloniei pe la granita cu Belarusul, in apropierea localitatii Dubicze Cerkiewne (est), transmite EFE. La un alt punct al frontierei…

- Rusia a declarat vineri ca a trimis parașutiști in apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus, in timp ce Moscova și-a intensificat implicarea militara pe teritoriul statului vecin, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza escaladarii crizei imigranților din ultimele zile,…

- Fara indoiala, Polonia se confrunta cu o urgența legitima. Mii de migranți care vor sa treaca peste granița cu Belarusul in UE și-au așezat tabara in padurile de mesteacan care marcheaza frontiera dintre cele doua țari. Noua persoane au murit pana acum incercand sa intre in țara, iar polițiștii de frontiera…

- Peste 1.000 de refugiați au ridicat luni o tabara improvizata la un gard de sarma ghimpata distanța de localitatea poloneza Kuznica. Insa ce se intampla acolo este cea mai vizibila etapa a unei crize umanitare care a clocotit luni intregi la granița dintre Polonia și Belarus, explica The Guardian . …