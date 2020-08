Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre ratarea moțiunii de cenzura din Parlament."A fost o strategie de a nu se crea cvorum. A fost un joc democrativ, va fi programata pentru vot. In acest moment, 5 parlamentari PSD nu au participat pentru crearea…

- Parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzura depusa de PSD și nu vor intra în sala la vot, afirma Ludovic Orban, cu o zi înaintea votului. "Eu, din ce am simtit, cei de la PSD vor sa treaca aceasta motiune. Daca nu ar fi vrut sa treaca aceasta motiune, nu ar fi trebuit sa ne aparam…

- "In acest moment sunt suficiente voturi ca motiunea de cenzura sa treaca", a spus Marcel Ciolacu, la sediul PSD. Intrebat daca aceste voturi le includ si pe cele ale UDMR, el a spus: "Avem discutii in continuare". "Dar si fara UDMR avem suficiente voturi ca motiunea sa treaca", a adaugat liderul…

- Guvernul a sesizat CCR in privinta unui conflict de natura constitutionala provocat de depunerea motiunii de cenzura de catre Partidul Social Democrat, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Am sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in privinta unui conflict de natura Constitutionala…

- Motiune de cenzura. Documentul dedica un capitol "Chermezelor PNL in vreme de pandemie", in care arata ca "reprezentantii Guvernului si-au pierdut iremediabil credibilitatea in modul in care au gestionat pandemia". "Au spus pe gura ca virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca si cum virusul…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele populației. Traian Basescu vine puternic. Nicușor Dan pe toboganPresedintele Camerei…

- Patru primari din zona municipiului Dej au decis sa paraseasca PSD și sa candideze din partea PNL la alegerile locale din septembrie. Pe langa primarul municipiului Dej, Morar Costan , alți patru edili din zona noastra vor pleca din Partidul Social Democrat (PSD) și vor candida din partea Partidului…

- S-a intețit razboiul intre taberele din PSD in contextul in care Vasile Dincu este vehiculat din ce in ce mai des ca posibil președinte al Consiliului Național al partidului. Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu il critica, marți, pe Vasile Dincu, pentru unele declarații ale acestuia. „Acum cativa…