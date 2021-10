Prim-vicepreşedinte PNL: Mergem la Cotroceni cu propunerea Florin Cîţu premier Prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu a anuntat, miercuri, ca liberalii vor merge la a doua runda de consultari cu președintele Iohannis, pentru formarea Guvernului, cu Florin Cîtu propunere pentru functia de premier. Și secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, un alt aprpiat al premierului demis, a susținut ca PNL va merge la Cotroceni cu propunerea Cîțu prim-ministru."Decizia BEx al PNL, luata în unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru este președintele partidului, Florin Cîțu. Aceasta este propunerea cu care vom merge… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

