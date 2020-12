Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat, luni seara, intr-o conferinta de presa, despre o eventuala reducere a programului de munca si a salariilor pentru bugetari si a afirmat: ”Opinia noastra a fost foarte clara, la inceputul anului. Am anuntat ca, intr-un an cu criza economica, in care economia are o contractie…

- Premierul Orban da asigurari ca salariile angajaților la stat nu vor scadea: ”Obiectivul Guvernului nu este taierea salariilor, ci cresterea veniturilor romanilor” Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Suceava, ca obiectivul Guvernului pe care il conduce nu este taierea salariilor,…

- Economistul-șef al BNR propune saptamana de lucru de 4 zile și taieri de salarii la bugetari, pentru reducerea cheltuielilor și scaderea deficitului. Lazea: ”Va fi necesara și o crestere a ratelor de impozitare” Deficitul bugetar va ramane, anul viitor, deosebit de ridicat in comparatie…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, considera ca va fi necesara si "o anumita crestere a ratelor de impozitare", in conditiile in care, de exemplu, impozitul pe proprietate, in Romania, este printre cele mai mici din Europa.

- Finantarea prin piata de capital locala, devenita astazi piata emergenta secundara, este una din oportunitatile de dezvoltare a Romaniei, a declarat, luni, viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Leonardo Badea, intr-un comunicat."Promovarea efectiva a pietei de capital din Romania la…