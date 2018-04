Stiri pe aceeasi tema

- Patru angajati ai unei universitati din Eskisehir, in vestul Turciei, au fost ucisi joi, dupa ce unul dintre colegii lor a deschis focul in institutie, inainte sa fie retinut, scrie AFP. Atacatorul isi acuza colegii ca sunt adepti ai lui Fethullah Gulen, considerat organizatorul puciului esuat de la…

- Prim ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat joi, ca tara sa isi doreste sa adere la Uniunea Europeana insa nu cu orice costuri, adaugand ca Tucia nu va renunta la propriile valori, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Premierul turc Binali Yildirim a declarat joi ca reformarea Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) este "necesara si inevitabila", invocand puterea scazuta a organizatiei de a pune capat conflictelor globale, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Sprijinul acordat de Statele Unite gruparii kurde PKK reprezinta o mare greseala si un pericol pentru viitorul Siriei, a declarat, duminica, Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat, luni, ca Ankara pune la indoiala seriozitatea SUA privind lupta impotriva retelelor teroriste, adaugand ca cere Washingtonului sa nu mai ofere sprijin kurzilor din gruparea PKK, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Trupele terestre turce au intrat, duminica dimineața, in Siria de nord, ca parte a campaniei militare prin care Ankara dorește sa elimine luptatorii kurzi din aceasta zona, a anunțat premierul Turciei, citat de BBC News. Binali Yildirim a declarat ca scopul acestei misiuni este stabilirea unei „zone…

- Fortele militare terestre din Turcia au invadat regiunea controlata de militia kurda Afrin din Siria. Atacul are loc in cursul noii ofensive "Operation Olive Branch", relateaza Welt.de, citand agentia de presa DHA si postul de televiziune NTV. Premierul turc, Binali Yildirim, a declarat ca armata a…