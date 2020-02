Prim-ministrul slovac Peter Pellegrini a fost spitalizat duminica, cu doar cateva zile inainte de alegerile parlamentare din tara sa, relateaza DPA.



"In cel mai prost moment, sanatatea mea m-a dezamagit", a postat duminica politicianul din partidul social-democrat Smer pe pagina sa de Facebook. El spera totusi sa se intoarca curand la lucru.



Potrivit informatiilor oficiale, politicianul in varsta de 44 de ani sufera de o infectie respiratorie si are febra mare.



Pellegrini a participat joi si vineri la summitul UE de la Bruxelles privind viitorul buget multianual…