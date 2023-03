Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, aflat in vizita oficiala in Romania, a fost primit, miercuri, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul unei ceremonii cu garda de onoare si intonarea imnurilor de stat. Primirea va fi urmata de un mic dejun de lucru oferit de prim-ministrul Nicolae Ciuca in onoarea omologului moldovean si o intrevedere in plenul celor doua delegatii. Ulterior, premierul Ciuca ii va prezenta prim-ministrului de la Chisinau pe membrii Guvernului Romaniei. Cei doi inalti oficiali vor sustine, apoi, declaratii comune de presa. In cadrul vizitei pe…