- O delegație poloneza condusa de Pawel Kowal, membrul parlamentului polonez, vicepreședintele comisiei politica externa, și Jacek Czaputowicz, fost ministru de externe al Poloniei, a vizitat sediul Ministerului de Externe de la Chișinau.

- Joi, 23 martie, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, este așteptat in Republica Moldova. Oficialul are planificate la Chișinau intrevederi cu premierul Dorin Recean, cu șefa statului Maia Sandu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, transmite Ipn.md . Purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda,…

- In perioada 21-23 martie, președintele Parlamentului Republicii Letonia, Edvards Smiltens, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, se menționeaza intr-un comunicat al Legislativului. De asemenea, oficialul leton va avea intrevederi cu conducerea țarii – președintele Republicii Moldova,…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, va efectua saptamina viitoare o vizita in Republica Moldova. Anunțul a fost facut de catre premierul nostru Dorin Recean in cadrul unui briefing, dupa vizita de lucru efectuata in raionul Drochia, atunci cind a fost intrebat despre ajutorul Romaniei in procesul…

- Republica Moldova și Polonia vor intensifica cooperarea pe domeniul comercial-economic. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul intrevederii intre prim-ministrul Dorin Recean și ambasadorul Poloniei la Chișinau, Tomasz Michal Kobzdej. Principalele teme de discuție au fost intensificarea cooperarii…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone in țara noastra, E.S. Tomasz Kobzdej, in contextul vizitei recente pe care lidera de la Chișinau a avut-o la Varșovia, comunica MOLDPRES cu referire la Serviciul de presa…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns la București. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit deja la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. La ora 10.50, va avea loc intilnirea in plenul celor doua delegatii oficiale, dupa care seful Executivului roman ii va prezenta…

- Dorin Recean va merge pe 1 martie la București, unde va avea o intrevedere cu omologul sau roman, Nicolae Ciuca,, anunța reprezentanții Executivului de la Chișinau. Maine are loc intrevederea Klaus Iohannis - Maia Sandu.