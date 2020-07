Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, a castigat cu 43,5% primul tur al alegerilor prezidentiale de la sfarsitul saptamanii trecute, conform rezultatelor oficiale finale facute publice marti de Comisia Electorala, relateaza DPA. In turul al doilea, care va avea loc la 12 iulie, Duda se…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a numit joi un fost oficial din Ministerul de Justitie din guvernul condus de partidul Lege si Justitie (PiS) in postul de presedinte interimar al Curtii Supreme, in locul unei magistrate la final de mandat cu o pozitie critica fata de formatiunea nationalista aflata…