Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul guvernului Spaniei, Pedro Sanchez, a anuntat ca a sosit la Kiev, sambata dimineata, pentru a se intalni cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in prima zi a exercitarii presedintiei rotative a Uniunii Europene de catre tara sa, scrie digi24.ro.

- Spania preia presedintia UE, sambata. Spania preia presedintia UE intr-o perioada in care situatia este tulbure in tara, in iulie urmand sa aiba loc si alegeri la nivel national. Cu toate acestea, premierul spaniol Pedro Sanchez a dat asigurari ca alegerile parlamentare anticipate de la sfarsitul lunii…

- Prim-ministrul guvernului Spaniei, Pedro Sanchez, a anuntat ca a sosit la Kiev, sambata dimineata, pentru a se intalni cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in prima zi a exercitarii presedintiei rotative a Uniunii Europene de catre tara sa.

- Prim-ministrul spaniol va merge, sambata, la Kiev, pentru a reitera sprijinul "de neclintit" al Uniunii Europene pentru Ucraina. Pedro Sanchez va fi acolo chiar in prima zi a presedintiei prin rotatie a Consiliului UE, preluata de Spania, de la 1 iulie.

- Pedro Sanchez dizolva Parlamentul spaniol si convoaca alegeri anticipate in data de 23 iulie, in timpul presedintiei spaniole a Uniunii Europene, in urma unei infringeri dure in alegeri municipale si regionale Aceste alegeri vor avea loc in semestrul presedintiei spaniole a Consiliului European, care…

- Premierul socialist Pedro Sanchez a anuntat luni convocarea-surpriza de alegeri legislative anticipate in Spania pe 23 iulie, la o zi dupa ce stanga a suferit o infrangere clara in fata conservatorilor intr-un dublu scrutin municipal si regional, transmite AFP.

- Ținta atacurilor hibride ale Rusiei nu este doar Republica Moldova, ci sunt vizate libertatea, democrația și unitatea Uniunii Europene, a avertizat Ana Revenco, ministrul de interne de la Chișinau, in dialog cu DW."Este o mandrie ca ne vom afla cu toții in Piața Marii Adunari Naționale duminica,…

- Ministrul federal de Interne al Austriei, Gerhard Karner, aflat in vizita la Bucuresti, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese foarte bune in lupta impotriva migratiei ilegale, insa mai este cale lunga pana la o protectie eficienta a frontierelor externe ale Uniunii Europene.