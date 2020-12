Prim-ministrul Orban a demisionat: Nu mă cramponez de nicio funcție Premierul Ludovic Orban și-a anunțat demisia din funcție, marți seara. „Romania are nevoie de un guvern responsabil și decizia mea vreau sa arate ca nu ma cramponez de funcția de prim-ministru. Imi inchei mandatul de premier, dupa un an și o luna in care Romania s-a confruntat cu o situație extrem de dificila. Am incercat sa-mi fac datoria fața de Romania și plec cu conștiința impacata. (…) Obiectivul pe care il am este de a construi o majoritate parlamentara care sa excluda PSD. (…) Guvernul, dupa demisia mea, va fi condus de un membru desemnat de președintele Iohannis.(…) Nu ma cramponez de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

