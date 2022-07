Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, intrevedere cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Hegedus Csilla, purtatoarea de cuvant a UDMR, a respins vineri cererea președintelui Klaus Iohannis, care declarase ca ”este nevoie de clarificari publice din partea UDMR” in legatura cu afirmațiile rasiste și anti-europene ale premierului Viktor Orban de la Baile Tușnad. ”Nu comentam declarațiile președintelui…

- Șefa statului, Maia Sandu, este intalnita de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Romania, la invitația șefului statului roman. Aceasta vizita va oferi prilejul primei intrevederi bilaterale directe a celor doi șefi de…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si apararii al Republicii Irlanda, Simon Coveney.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterala, situatia din Estul Europei, colaborarea…

- Conferinta ministeriala de la Bucuresti Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Republica Moldova a obtinut, la Conferinta ministeriala de la Bucuresti, sustinere politica si financiara, în contextul razboiului din Ucraina.…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a primit astazi vizita Altetei Sale Regale Printul de Wales, la Palatul Victoria. Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, Alteta Sa Regala Printul de Wales, aflat in vizita in tara noastra, a fost interesat de situatia de securitate a Romaniei in contextul…

- Prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita de lucru in Romania, a fost primit, joi dimineata, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. Costa si Ciuca au programata o intrevedere tete-a-tete, urmata de discutii in plenul celor doua delegatii. Ulterior, ei vor participa…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut, astazi, convorbiri cu presedintele Republicii Lituania, Gitanas Naus da, aflat in vizita oficiala in Romania.Discutiile s au axat asupra situatiei din Ucraina, impactului asupra sectorului energetic european si importantei implementarii comune a sanctiunilor…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca s a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu delegatia Nuclear Energy Agency NEA condusa de directorul general William D. Magwood al IV lea.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, principalele teme abordate au vizat aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare…