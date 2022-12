Stiri pe aceeasi tema

- Inflația va inregistra anul viitor o tendința de scadere, urmand sa se apropie de 10%, a declarat joi premierul Nicolae Ciuca. „Inflatia pe 2022 nu va depasi 13%”, a subliniat premierul.

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, joi seara, despre inflatia de aperoape 17% anuntata de INS si a precizat ca procentul se refera la comparatia cu noiembrie 2021. ”In analiza pe care am facut-o cand am primit aceste cifre, a rezultat foarte clar ca, la sfarsitul anului, inflatia pe 2022 nu va depasi…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, despre cifrele inflației, care a atins cote alarmante și a dezvaluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și BNR. Nicolae Ciuca susține ca inflația are o tendința o scadere pentru 2023 și este posibil sa ajunga la 10 la suta. „S-a ajuns la aproape…

- „S-a ajuns la aproape 17 la suta in noiembrie, in comparație cu aceeași luna din 2021. Putem spune ca inflația in 2021 a fost mai mica, iar in analiza pe care am facut-o, a rezultat foarte clar ca, la sfarșitul anului, nu va depași 13 la suta. Este doar o comparație intre 2021 și 2022.Am discutat cu…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a prezentat in cadrul Guvernului propunerea privind bugetul de stat pentru anul 2023. Executivul iși propune sa creasca investițiile și salariul mediu și sa scada deficitul, inflația și șomajul.

- Inflația, din analizele de pana acum, va fi in scadere incepand din 2023, spune premierul Nicolae Ciuca. El afirma ca motivul ar fi rezolvarea problemelor legate de asigurarea energiei și a gazelor, care impacteaza cel mai mult pe inflație.

- Liderii coaliției de guvernare PSD – PNL – UDMR s-au intalnit luni, 21 noiembrie, intr-o ședința in care s-a discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite pentru persoanele vulnerabile, bugetul de stat 2023 și facturile la energie. Coaliția a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5 la suta,…

Conform datelor Institutului Național de Statistica, rata inflației a scazut de la 15,9% in septembrie la 15,3% in luna octombrie. Totuși, prețurile de consum au crescut cu 1,3% fața de luna precedenta.