Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss, premierul Marii Britanii, și-a anunțat demisia, intr-o declarație susținuta in fața reporterilor chiar la intrare in sediul din 10 Downing Street. Liz Truss a spus ca și-a dat seama ca ”nu poate indeplini mandatul pentru care am fost ales de Partidul Conservator”. ”Am vorbit cu Majestatea…

- Premierul Marii Britanii, Liz Truss, și-a anunțat demisia din funcția de premier și din cea de președinte a partidului Conservator. Cu doar 45 de zile in funcție, Truss este prim-ministrul cu cel mai scurt mandat. In ciuda faptului ca ieri se declara ca fiind „o luptatoare” și va continua mandatul chiar…

- Liz Truss și-a anunțat joi demisia din funcția de lider al Partidului Conservator care ii asigura și funcția de premier și a anunțat ca va ramane la șefia guvernului pana o noua alegere a conservatorilor. Liz Truss a fost numita premier in urma cu o luna și jumatate, pe 6 septembrie, dupa ce a fost…

- Liz Truss și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru dupa doar 44 de zile petrecute in Downing Street.„Recunosc, avand in vedere situația in care nu pot indeplini mandatul pentru care am fost ales de Partidul Conservator. Am vorbit cu Majestatea Sa Regele pentru a-l anunța ca demisionez din funcția…

- Liz Truss a castigat in fata lui Rishi Sunak competitia interna din cadrul Partidului Conservator britanic dupa demisia premierului Boris Johnson, urmand sa fie nominalizata pentru postul de premier, relateaza Reuters.

- Ministrul de Externe, Liz Truss, sau fostul ministru de Finante, Rishi Sunak, vor fi numiti urmatorul lider al Partidului Conservator si prim-ministru al Marii Britanii, luni, dupa o cursa apriga de-a lungul verii. Potrivit sondajelor anuntate de presa engleza, Liz Truss este favorita. Fii…

- In Marea Britanie numele viitorului premier va fi aflat azi, dupa anuntul oficial privind rezultatele alegerilor interne pentru conducerea Partidului Conservator. Favorita este Liz Truss, ministrul de externe al fostului premier si lider conservator Boris Johnson. Ea a obtinut cele mai multe voturi,…

- Ministrul britanic al externelor, Liz Truss, a declarat duminica, 4 septembrie, ca in prima saptamana de mandat va lua masuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie daca va deveni prim-ministru, relateaza Reuters . Tuss are șanse mari sa fie numita luni, 5 septembrie, in fruntea Partidul Conservator,…