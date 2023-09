Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca prin acest act normativ toata lumea` va plati in funcție de cat caștiga”.„Astazi, se termina cu șmecheria! Astazi, Guvernul pe care il conduc…

- „Daca luam in calcul si partea de reducere de cheltuieli, asa cum arata acum in forma aceasta, daca luam in calcul si partea de evaziune fiscala, sunt 22 de miliarde lei. Noi, in acest an, daca legea este aprobata, atunci si vom obtine venituri suplimentare la buget, dar noi mizam pe doua lucruri importante:…

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale.Citește și: Marcel Ciolacu a declanșat…

- „Sunt un om serios, a fost un apel clar, sa nu ne mai pitim dupa cireș, sa ne vedem de responsabilitați, sa vedem fiecare cum a contribuit la aceasta situație, sa fim corecți noi cu noi”, a fost raspunsul dat de Marcel Ciolacu.„Repet a doua oara, am un partener, pe Nicolae Ciuca și e un om responsabil.…

- „Daca in acest moment nu se face o reforma administrativa in paralel cu o reforma de reducere a unor excepții fiscale -toate excepțiile insumeaza 75 miliarde lei- Romania fara nici o masura in acest moment va ajunge la un deficit mai mare de 6,2%. Automat va duce la blocarea fondurilor UE, va duce la…