Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut o intrevedere cu o delegatie a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) condusa de presedintele bancii, doamna Odile Renaud-Basso, prilej cu care seful Executivului roman a evidentiat rolul esential al BERD pentru proiectele de dezvoltare a Romaniei, anunta Executivul. ”Salutam actiunile BERD in Romania si sprijinul acordat sectorului privat atat prin finantari, cat si prin asistenta tehnica pusa la dispozitie. BERD are un rol foarte important in finantarea investitiilor la nivel local, unde a sustinut proiecte de infrastructura municipala…