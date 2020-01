Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, va efectua, in perioada 7-9 ianuarie 2020, o vizita de lucru la Bruxelles, la sediul instituțiilor europene, respectiv al NATO. Programul deplasarii include intrevederi cu principalii lideri europeni, intre care președinții Consiliului European (domnul Charles…

- Ludovic Orban a decis unde va merge, pentru prima data, ca premier al Romaniei! Liderul PNL a anunțat, miercuri seara, la B1 TV, ca va discuta cu omologul sau de la Chișinau, premierul Maia Sandu, pentru o vizita oficiala peste Prut. Apoi, a doua deplasare va fi la Bruxelles.”Vreau sa merg…