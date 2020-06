Stiri pe aceeasi tema

- Yoga poate proteja impotriva COVID-19, spune un instructor. Desigur, practicat de 4 sau 5 ori pe saptamana, cate 20 de minute. Teoria e susținuta de premierul Indiei, Narendra Modi, care indeamna oamenii sa pr...

- Prim-ministrul indian Narendra Modi, a declarat, joi, ca yoga contribuie la construirea unui "scut" imunitar impotriva noului coronavirus, in contextul in care epidemia de Covid-19 se extinde in aceasta tara, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Yoga are un potential benefic pentru provocarile psihice,…

- Yoga contribuie la construirea unui "scut" imunitar impotriva noului coronavirus, a declarat prim-ministrul indian Narendra Modi, in contextul in care epidemia de COVID-19 se extinde in aceasta tara cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, informeaza AFP."Stim cu totii ca pana acum nimeni…

- Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a recomandat exercițiile yoga impotriva noului coronavirus deoarece acestea contribuie la construirea unui "scut" imunitar impotriva virusului, scrie Agerpres, citand AFP.

- Compania de biotehnologie din Maryland, SUA, Novavax, a anuntat ca a inceput inscrierile pentru voluntari pentru a efectua teste ale vaccinului impotriva COVID-19 pe care il dezvolta, potrivit CNN. Novavax are nevoie de 130 de persoane pentru a le administra vaccin experimental impotriva noului coronavirus.…

- In incercarea de a-i incuraja pe indieni sa ramana in forma in timpul perioadei de 21 de zile de carantina, premierul Narendra Modi ofera cetatenilor Indiei ponturi despre yoga si inregistrari video in care exerseaza diverse posturi, relateaza marti agentia DPA. "Nu sunt nici expert in fitness, nici…

- Marea Piramida de la Giza, parte a capitalei Egiptului, Cairo, a servit luni seara drept ecran de proiectie pentru un mesaj dedicat luptei impotriva noului coronavirus, informeaza AFP.”Ramaneti acasa, ramaneti in siguranta", a fost mesajul proiectat cu litere mari de culoare verde pe fond rosu si scris…