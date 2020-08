Prim-ministrul finlandez, Sanna Marin, a fost aleasa oficial sa conduca Partidul Social Democrat, in timpul conferintei partidului, desfasurata duminica, informeaza dpa.



Marin, care la doar 34 de ani este unul dintre cei mai tineri lideri alesi din lume, a fost singurul candidat pentru aceasta functie.



Ea ii succede in ambele functii fostului premier si lider al partidului Anne Rinne, care a renuntat la functia de premier in decembrie 2019 dupa doar sase luni de mandat, in urma unei dispute cu partenerul de coalitie Partidul de Centru.



Marin a fost recunoscuta…