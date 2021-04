Stiri pe aceeasi tema

- „Sigur, coaliția funcționeaza foarte bine. Am auzit ca la București inca nu a fost adoptat bugetul. O sa am o discuție cu dl Barna sa ii chemam pe cei de la București sa vedem care sunt nemulțumirile. Avem nevoie rapid de un buget Bucureștiului, sunt investiții care trebuie facute”, a declarat Florin…

- Premierul Florin Citu a preluat interimatul la Ministerul Sanatatii Foto: Adriana Turea - arhiva. RADOR - Premierul Florin Cîtu a preluat interimatul la Ministerul Sanatatii, dupa ce viceprim-ministrul Dan Barna a refuzat sa-si asume aceasta responsabilitate. Florin Cîtu…

- Premierul Florin Citu are astazi o intalnire cu primarul general si cu primarii de sectoare pentru a discuta despre situatia epidemica din Capitala, in contextul cresterii numarului de infectari cu coronavirus.