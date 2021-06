Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc a vorbit la o emisiune radio despre problema Hotelului Cristian, mediatizata excesiv în mass-media. Edilul susține ca cladirea hotelului este o moștenire a anilor '90. Totodata, proprietarul nu deține întreg…

- Guvernul spaniol a organizat la Madrid o reuniune de urgența ca sa gaseasca soluții pentru rezolvarea crizei. Ministrul de Externe spaniol spune ca a discutat și cu ceilalți oficiali europeni, care s-au aratat foarte ingrijorați. Asta pentru ca problema migrației este una sensibila la nivelul UE. Spania…

- Problema cu PNRR-ul realizat de guvernul roman este ca nu reflecta mai deloc prioritațile setate de UE. De la inceput, banii aceștia au fost gandiți pentru proiecte verzi și de digitalizare. Și nu intamplator, ci pentru ca in acea direcție se indreapta toate țarile dezvoltate. De exemplu, Germania…

- Trimis la București de primarul Dominic Fritz, viceprimarul Cosmin Tabara se intoarce cu eventuale soluții. Dupa discuții cu ministrul de Interne, cu Ludovic Orban și șeful Inspectoratului de Imigrari, edilul spune ca Lucian Bode sau un secretar de stat din MAI va veni la Timișoara, „intr-un timp relativ…

- Libertatea publica concomitent cu alte 8 publicații europene datele unei analize a colectivului de jurnaliști ai site-ului Lost in Europe, care dezvaluie cum zeci de mii de migranții minori neinsoțiți continua sa dispara de sub ochii autoritaților din UE. Romania nici macar nu colecteaza date despre…

- Timișoara este in carantina pana in 24 martie inclusiv, in urma unui ordin semnat de șeful DSU Raed Afarat, dupa ce in ședința CJSU s-a decis ridicarea carantinei. Decizia a iscat reacții diferite la nivel local. Ministrul de Interne a anunțat deja ca problema Timișoarei va fi discutata in ședința de…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a declarat luni dimineața pentru Digi24 ca nu iși explica decizia autoritaților locale din Timișoara de a nu mai introduce carantina dupa ce rata de infectare a crescut. De asemenea, astazi va avea loc o ședința cu toți prefecții din țara și se va discuta și subiectul…

