Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau și soția sa, Sophie, au anunțat miercuri, 2 august, ca se despart, intr-un anunț neașteptat care pare sa marcheze sfarșitul mariajului de 18 ani al cuplului, unul foarte mediatizat, informeaza Reuters.Trudeau, in varsta de 51 de ani, și Sophie Gregoire-Trudeau,…

- Fumul de la incendiile forestiere din Canada au invaluit orașul Montreal in smog și fum duminica (25 iunie), ducand la mai multe anulari de evenimente, iar orașul a obținut statutul de „cel mai poluat aer din lume”, conform unui indice de calitate al aerului, potrivit Reuters. IQAir, un grup elvețian…

- Ministrul francez de Finante mentine estimarea privind cresterea economiei in 2023. Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat marti ca mentine deocamdata previziunea Guvernului privind o crestere cu 1% a celei de-a doua economii a zonei euro in 2023, transmite Reuters. CITESTE…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a intreprins sambata o vizita-surpriza la Kiev, intr-un gest de sustinere in conditiile in care Ucraina se pregateste pentru o contraofensiva majora impotriva fortelor ruse si se confrunta cu lovituri aeriene regulate, informeaza Reuters si AFP. CITESTE…

- Fumul de la sutele de incendii care ardeau in estul Canadei s-a raspandit miercuri (7 iunie) spre sud, trimițand perdele de fum in mare parte din New York și forțand autoritațile sa emita alerte privind calitatea aerului, potrivit Reuters. Zgarie-norii din New York, care pot fi vazuți de la kilometri…

- Canada este pe drumul catre cel mai rau an de distrugeri provocate de incendiile de padure și vegetație, deoarece se prognozeaza ca, in condițiile calde și uscate, acestea vor persista pana la sfarșitul verii, dupa un inceput fara precedent al sezonului de incendii, potrivit Reuters. Canada este pe…

- Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, a declarat sambata ca o mentalitate de razboi rece renaste in regiunea Asia-Pacific, desi tara sa urmareste dialogul si nu confruntarea, informeaza Reuters.

- Ieri la Ottawa, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a salutat pe Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau. „Am discutat despre cum putem avansa cooperarea bilaterala și apara impreuna valorile pe care le impartașim. I-am mulțumit Premierului Trudeau pentru susținerea ferma a guvernului canadian…