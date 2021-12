Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul Neil Coyle,…

- Co ocazia serbarii a 103 ani de la realipirea Bucovinei la Romania-Mama, premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, 28 noiembrie, un mesaj de unitate tuturor romanilor. ”De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie sa fie unul de unitate. Contextul crizei sanitare ne obliga sa luam cele mai bune masuri pentru…

- Mii de manifestanti s-au adunat, sambata, la Viena, pentru a protesta protesta fata de restrictii si de vaccinarea obligatorie, anuntate vineri de guvern ca masuri de combatere a pandemiei de Covid-19. Manifestatia a fost organizata la chemarea partidului de extrema dreapta FPO, chiar daca liderul sau…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…

- Publicația germana Deutsche Welle a scris, miercuri, despre discursul președintelui Iohannis susținut acum o zi, ca este unul cinic, ”avand in vedere ca atat el cat și premierul Cițu nu au facut aproape nimic pentru a-i convinge pe romanii sceptici sa se vaccineze.” ”Klaus Iohannis și Florin Cițu au…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, in conferința de presa susținuta la Palatului Victoria dupa ședința Executivului, ca Guvernul Cițu a aprobat o ordonanța de urgența in baza careia li se acorda sprijin parinților care vor sta acasa cu copiii lor, daca aceștia fac școala online. Ministrul…

- Dupa mai multe saptamani de zvonuri, premierul britanic Boris Johnson si-a remaniat, miercuri, guvernul, inlocuindu-i pe ministrii sai cei mai criticati, pentru a forma o „echipa caștigatoare” pentru perioada post-pandemie. Dupa un an si jumatate de criza provocata de epidemia de COVID-19, foarte dureroasa…