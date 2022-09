Stiri pe aceeasi tema

- Instalata in Downing Street, premierul Liz Truss a numit marti un guvern de persoane fidele, insarcinat sa scoata Regatul Unit din "furtuna" economica si sociala cauzata de cresterea preturilor la energie, comenteaza AFP.

- Liz Truss, devenita marti premier al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, a sustinut prima ei interventie in fata resedintei oficiale de la Downing Street 10, promitand ca va scoate din ”furtuna” tara sa care se confrunta cu o criza majora provocata de inflatie, de amenintarea recesiunii…

- Liz Truss a ajuns, marti seara, la resedinta premierilor din Downing Street, unde a tinut un scurt discurs in care a afirmat ca este increzatoare ca Marea Britanie va straluci din nou. "Tara noastra a fost construita de oameni care fac lucrurile. Sun increzatoare ca impreuna putem scapa de furtuna,…

- Liz Truss, devenita marti premier al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, a sustinut prima ei interventie in fata resedintei oficiale de la Downing Street 10, promitand ca va scoate din „furtuna” tara sa care se confrunta cu o criza majora provocata de inflatie, de amenintarea recesiunii…

- Premierul britanic aflat la sfarsit de mandat Boris Johnson si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vor ramane „in stransa legatura de prietenie” dupa incheierea mandatului sau de premier, a anuntat luni Downing Street, informeaza dpa. Cei doi lideri, care sunt aliati fermi in contextul razboiului…

- Noul lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, și viitorul premier al Marii Britanii este Liz Truss. Ea va administra Regatul Unit intr-un moment in care țara se confrunta cu o criza a costului vieții, tulburari industriale și recesiune.

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a indemnat o parte a cetatenilor britanici sa se implice mai mult in prosperitatea Regatului Unit. Declaratiile nu sunt recente ci fac parte dintr-o conversație din 2019 publicata de The Guardian . Dar declarațiile au fost reactualizate in contextul faptului…

- Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth si Dezvoltare din Marea Britanie (FCDO) l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Andrei Kelin, cu scopul de "a-si exprima profunda ingrijorare a Marii Britanii cu privire la informatiile despre moartea cetateanului britanic Paul Urey in captivitate in zonele necontrolate…