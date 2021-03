Prim-ministrul britanic Boris Johnson ii va contacta pe liderii UE in aceasta saptamana pentru a incerca sa previna ''nationalismul vaccinarii'', dupa o disputa privind vaccinul AstraZeneca/Oxford, potrivit unui secretar de stat britanic, relateaza luni dpa. Helen Whately, secretar de stat pentru asistenta sociala, a declarat ca au existat "speculatii, unele supozitii" si "un element de retorica" in jurul exportului de vaccinuri in Marea Britanie din Uniunea Europeana. Aceasta luare de pozitie are loc dupa ce blocul comunitar a acuzat compania ca nu a reusit sa livreze dozele promise,…