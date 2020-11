Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul bosniac Zoran Tegeltija a fost testat pozitiv la noul coronavirus si a intrat in autoizolare la locuinta sa, a anuntat sambata guvernul de la Sarajevo, transmite Reuters.Tegeltija prezinta simptome usoare de COVID-19, iar starea sa de sanatate este stabila, precizeaza comunicatul…

- Presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a anuntat luni ca "se simte mai bine" dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, insa mai are "simptome usoare" si continua sa se afle in izolare, transmite EFE potrivit Agerpres. Intr-un comunicat oficial al FIFA,…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a anunțat in urma cu scurt timp ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. „Salutare, tuturor! Am vrut sa va anunt ca am fost testata pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasa si sunt in recuperare, dupa ce am avut simptome usoare. Ma simt bine, vom trece peste asta impreuna”,…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a fost testat miercuri pozitiv la noul coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca acesta s-a plasat in carantina, relateaza dpa si Reuters. Ministrul, in varsta de 40 de ani, prezenta simptome specifice unei raceli, a precizat ministerul, adaugand…

- Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni…

- Ministrul bulgar al Tineretului si Sportului, Krassen Kralev, a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat, duminica, ministerul pe care il conduce, potrivit AFP. "Krassen Kralev a…

