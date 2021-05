Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenta in orasul Lod din centrul Israelului unde in ultimele ore, conform politiei, au avut loc revolte ale minoritatii arabe, transmite AFP.

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenta in orasul Lod din centrul Israelului unde in ultimele ore, conform politiei, au avut loc revolte ale minoritatii arabe, transmite AFP. Intr-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat ca a dat unda verde pentru declararea starii…

- Comisia naționala pentru sanatate publica s-a intrunit in ședința. Membrii CNESP au mandatat comisiile teritoriale sa ia decizia de a institui stare de urgența in sanatate publica la nivel local in situația in care incidența cazurilor trece de 100 de infectari la 100 de mii de cetațeni.

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Guvernul interimar recomanda Parlamentului sa instituie stare de urgența, dar fara o lista de acțiuni care ar putea fi urmate in cazul instituirii starii de urgența. Ministrul in demisie al Justiției, Fadei Nagacevschi spune ca abia astazi s-a dat indicație secretarilor…

- Pompierii au descoperit, marti, intr-un apartament din cartierul Micro 21 din municipiul Galati o femeie de 61 ani, decedata si pe sotul acesteia, de 72 ani, in stare grava, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, o nepoata a celor doi soti a sunat la…

- „Situația in sanatate devine tot mai grava”. Astfel și-a inceput briefingul de presa șeful statului, Maia Sandu, dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate. „Riscam sa ajungem cu un numar și mai mare de infectari și decese. Am considerat de cuviința sa invit la ședința CSS toți decidenții, inclusiv…

- Israelul a bombardat cel puțin 12 nave ce se îndreptau catre Siria în ultimii doi ani, majoritatea acestora transportând petrol din Iran, scrie The Guardian.Atacurile au inclus și plasarea de mine navale în Marea Roșie și alte regiuni ale lumii, potrivit mai multor oficiali…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Un baiat a murit, iar altul se afla internat in secția de reanimare dupa ce parinții i-au gasit in stare de inconștiența, in seara zilei de 13 februarie. Tragedia s-a produs intr-o familie din localitatea Fetița, raionul Cimișlia. © Sputnik / Mihai CarausTelefoneaza-ți…