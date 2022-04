Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, desi nu a fost invitat prin intermediul presedintiei Romaniei sa faca vizita in Ucraina, va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis inainte de a face, saptamana viitoare, deplasarea in tara aflata in razboi. Ciolacu este de parere ca ar fi fost nevoie…

- „Se schimba foarte multe si este si normal. Chiar daca suntem intr-o coalitie, si nu e prima oara cand o spun, eu, Marcel Ciolacu, voi fi un adversar al domnului Nicolae Ciuca si invers. Fiindca eu reprezint PSD-ul, sunt presedintele PSD-ului, domnul Nicolae Ciuca se pare ca va deveni presedintele PNL.Conform…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca daca Nicolae Ciuca va deveni presedintele PNL, in luna mai a anului 2023 postul de prim-ministru va reveni partidului social-democrat. „In acest moment, cu certitudine, daca domnul Ciuca va deveni presedintele PNL, postul de prim-ministru in luna mai 2023 va reveni partidului…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, despre propunerea liderului PNL Florin Citu privind reducerea CAS cu 5 procente, ca il asteapta la coalitie, sa spuna de unde este sursa de finantare. ”Asteptam pe domnul Citu la coalitie, sa spuna de unde este sursa de finantare”,…

- Presedintele PSD a anuntat ca masurile de sprijin al populatiei in fata cresterii preturilor la energie vor continua si dupa 1 aprilie. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre situatia facturilor pe care romanii le primesc. „Va spun cu certitudine ca preturile vor ramane aceleași, in acest moment,…

- Presedintele PNL Florin Cițu s-a declarat deranjat, luni, de faptul ca social-democrații in frunte cu Marcel Ciolacu insista pentru renegocierea PNRR astfel incat sa se poata majora procentul din PIB alocat pensiilor. „In declaratii publice se pot spune multe lucruri si poti sa optimizezi…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, marti, pe Facebook, ca facturile romanilor vor scadea imediat, ca urmare a propunerilor PSD, agreate ieri in coalitie, el precizand ca toate aceste masuri trebuie sa fie adoptate cat mai repede prin ordonanta de urgenta de catre

