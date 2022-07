Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeana vor incepe inevitabil sa se destrame, a declarat Sergey Tsekov, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe a Consiliului Federației. In opinia sa, acest lucru se va intimpla nu mai tirziu de 30 de ani. Politicianul a afirmat acest lucru intr-un interviu…

- Pentru a marca, saptamana viitoare, 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, Ambasada Romaniei la Washington anunța organizarea unei serii de evenimente, parte a programului aniversar derulat de-a lungul intregului an pentru marcarea acestui…

- Occidentul trebuie sa se concentreze asupra razboiului din Ucraina cu toate fortele sale. Secretarul apararii din Statele Unite ale Americii sustine ca orice moment de neatentie poate fi crucial in razboiul dintre Ucraina si Rusia.

- Deputatul PNL și președintele PNL Bacau, Mircea Fechet, a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, alaturi de mai mulți deputați din Parlamentul Romaniei. In cadrul vizitei, Mircea Fechet s-a intalnit cu mai mulți membri ai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Statele Unite ale Americii sunt gata sa ofere armament Republicii Moldova daca vor avea o cerere, in acest sens, din partea Chișinaului. Declarațiile au fost facute de un grup de congressmani americani, aflați intr-o vizita de lucru in R. Moldova. Oficialii americani au spus ca au votat un pachet…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița se va afla astazi intr-o vizita de lucru in raionul Cimișlia. Șefa Executivului se va intilni cu autoritațile publice locale din regiune și angajații Oficiului teritorial Caușeni al Cancelariei de Stat. Ulterior, prim-ministra va merge la Centrul Social din satul Selemet…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu va efectua in perioada 18 - 19 aprilie o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Vizita marcheaza desfașurarea reuniunilor grupurilor de lucru comune tematice in cadrul Dialogului Strategic intre Republica Moldova…

