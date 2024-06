Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 39 de ani care a agresat-o vineri, la Copenhaga, pe prim-ministrul danez Mette Frederiksen, provocandu-i o entorsa cervicala, va sta 12 zile in detentie, a anuntat politia daneza, dupa ce barbatul a fost audiat sambata in fata unui judecator, relateaza Reuters.

- Barbatul in varsta de 39 de ani care a agresat-o vineri, la Copenhaga, pe sefa guvernului danez Mette Frederiksen, provocandu-i o rana la gat, va sta 12 zile in detentie, a anuntat politia daneza, dupa ce barbatul a fost audiat sambata in fata unui judecator, relateaza Reuters.Atacul a avut loc vineri…

- Politia daneza a anuntat simbata ca suspectul retinut pentru atacul de vineri seara aupra premierului Mette Frederkisen este un barbat in virsta de 39 de ani, care va fi prezentat in fata unei instante in jurul orei locale 13 (11.00 GMT), pentru o audiere preliminara, transmite Reuters. Frederiksen,…

- Un barbat a agresat-o și batut-o pe prim-ministra daneza Mette Frederiksen pe o strada din Copenhaga, a anunțat postul danez de televiziune TV2. Agresorul a fost arestat, potrivit rapoartelor, care au mai spus ca liderul social-democrat a fost „șocat” de incident, scrie tv8. Incidentul are loc cu doua…

- Premierul Marcel Ciolacu alaturi de alți lideri europeni a reactionat dupa ce Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost atacata si lovita in centrul orasului Copenhaga. Atacatorul premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost arestat. Potrivit presei locale, Frederiksen a fost atacata si lovita…

- Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost atacat in centrul capitalei, chiar cu doua zile inainte de alegerile UE de pe 9 iunie. Oficialul a fost lovit in plina strada de un barbat, care a fost, ulterior, prins și reținut. Prim-ministrul a fost șocat și a plecat pe picioarele lui de la locul incidentului.…

- Un eveniment sumbru a avut loc in Copenhaga, unde prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost atacata pe strada. Reacția premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, nu a intarziat sa apara.

- Un episcop și alte cateva persoane au fost ranite dupa ce au fost injunghiate luni seara, in timpul liturghiei transmise online din Walkley, o suburbie aflata la circa 30 de km sud-vest de metropola australiana Sydney. Poliția a arestat un suspect, transmite The Guardian.Eposcopul Mar Mari Emmanuel…