- Rusia dorește sa inceapa recrutarea criminalilor sau a criminalilor suspecți pentru a face parte din armata, potrivit Reuters. Camera inferioara a parlamentului Rusiei susține o legislație care va permite Ministerului Apararii sa semneze contracte cu infractorii, suspectați sau condamnați, pentru a…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el. Acesta i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat joi ca unitatile sale au inceput retragerea de pe pozitiile din orasul Bahmut din estul Ucrainei, fiind inlocuite de armata rusa, transmite Reuters. „Ne retragem unitatile din Bahmut. De astazi, 25 mai, la ora cinci dimineata pana in 1…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner a Rusiei, Evgheni Prigojin, a minimalizat duminica rolul armatei regulate ruse in capturarea orasului Bahmut din estul Ucrainei, pe care Moscova a pretins ca l-a cucerit cu o zi inainte.Intr-un mesaj vocal publicat de serviciul sau de presa pe Telegram, Evgheni…

- Ucraina a declarat ca a respins joi o zi de atacuri rusesti in si in jurul orasului ruinat Bahmut si a facut castiguri de un kilometru in unele locuri, castigand timp pentru „anumite actiuni planificate", relateaza Reuters. Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care conduce atacul rusesc…

- Șeful mercenarilor din grupul Wagner, Evgheni Prigojin, a facut marți, 9 mai, un comentariu enigmatic, dar plin de injuraturi, la adresa responsabililor care supervizeaza razboiul Rusiei in Ucraina, declarația riscand sa ii aduca și mai multe probleme cu Kremlinul, scrie Reuters.Intr-un lung discurs…

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- Evgheni Prigojin, aliatul lui Putin in razboiul contra Ucrainei și lider al mercenarilor ruși Wagner, ii mulțumește Dianei Șoșoaca pentru susținere. Senatoarea a inițiat un proiect de lege pentru denunțarea Tratatului de buna vecinatate și cooperare cu Ucraina.