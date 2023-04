Impingator scufundat in Dana 96 a Portului Constanta

A fost alerta noaptea trecuta in Portul Constanta. Un impingator slovac s a scufundat in Dana 96 a Portului Constanta.Este vorba despre impingatorul Michaela. Ambarcatiunea s a scufundat la ora 6.40. Impingatorul Michaela ar fi intrat in coliziune cu o nava care intra in port si s a scufundat total.Nimeni… [citeste mai departe]