Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sambata seara, dupa ce Evgheni Prigojin a fost convins dupa negocieri cu Aleksandr Lukașenko sa nu mai continue rebeliunea. Astfel, Evgheni Prigojin a fost de acord sa opreasca mișcarea mercenarilor prin Rusia, cu condiția garantarii siguranței mercenarilor. Le-a ordonat luptatorilor sa revina la baze Evgheni Prigojin a declarat […]