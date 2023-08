Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 11:00 - Lukasenko: Prigojin nu mai este in Belarus. S-a intors la Sankt PetersburgReuters a spus ca liderul belarus, Aleksandr Lukasenko , a spus ca liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, nu se mai afla in Belarus, ci se afla la Sankt Petersburg.Se credea ca Prigojin fusese de acord sa mearga…

- Potrivit news.ro, care citeaza surse ale canalului de Telegram „Atenție la Știri”, relateaza ca intreprinderile holdingului Concord, care se ocupa cu furnizarea de produse alimentare, lucrau deja cu intreruperi din 23 iunie in așteptarea inspecțiilor. Publicația a precizat ca intreprinderile urmau sa…

- Rusia incearca sa garanteze țarile din Africa și Orientul Mijlociu ca, dupa rebeliunea șefului Wagner, Kremlinul va putea prelua controlul asupra mercenarilor care „lucreaza” pe aceste continente, conform The Wall Street Journal. Rusia, care de ani de zile a negat orice legatura cu Wagner, incearca…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a marturisit marti ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa nu-l asasineze pe seful gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, in timpul rebeliunii pornite de acesta si la care in final a renuntat in urma unei intelegeri mediate de liderul de la…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a confirmat ca Evgheni Prigojin se afla acum in țara sa. Acesta a dezvaluit ca l-a rugat pe Putin sa nu il asasineze pe fondatorul gruparii ruse de mercenari Wagner. „Da, intr-adevar, a sosit astazi in Belarus”, a declarat presedintele. Conform acordului…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin , a spus ca el si cei 25.000 de oameni ai sai sunt gata sa moara pentru “patrie” si ” sa elibereze poporul rus” de ierarhia militara impotriva careia a intrat in rebeliune, transmite sambata AFP, citat de Agerpres. “Suntem cu totii gata sa murim,…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, face o declarație de ultim moment pe canalul sau de Telegram, amenințand ca va distruge tot ce ii sta in cale in cazul in care va intampina opoziție din partea Ministerului rus al Apararii.„Deocamdata, am trecut granițele de stat in toate zonele.…

- Trei dintre dronele lansate marti asupra Moscovei au fost doborate deasupra suburbiei Rubliovka, o zona exclusivista a capitalei ruse, unde presedintele Vladimir Putin are o resedinta oficiala, a declarat un deputat rus, citat de Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat anterior ca apararea antiaeriana…