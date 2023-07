Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 23:40 -Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, sambata, ca i-a cerut sefului NATO, Jens Stoltenberg, sa convoace o reuniune a nou infiintatului Consiliu NATO-Ucraina pentru a discuta despre securitatea pe Marea Neagra, in special despre functionarea unui coridor pentru exporturile…

- UPDATE 23:40 - Varșovia a convocat de urgența ambasadorul Rusiei in Polonia dupa ce liderul de la Kremlin a acuzat-o ca ravnește la teritorii din vestul Ucrainei.„Intalnirea a fost foarte scurta. (...) Granițele intre tari sunt absolut de neatins si Polonia se opune oricarei revizuiri” a acestora, a…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a inregistrat o societate comerciala in Belarus, tara unde combatantii acestei grupari s-au stabilit dupa rebeliunea armata esuata lansata impotriva conducerii militare ruse in iunie, scrie Agerpres.Prigojin a inregistrat astfel in Belarus…

- Presedintele belarus Alexander Lukasenko, care luna trecuta a negociat un acord pentru a pune capat unei revolte armate in Rusia, a anunțat, joi, ca liderul mercenarilor rusi Evgheni Prigojin nu se mai afla in Belarus.

- 'Lukasenko cel Milostiv' - Liderul din Belarus spune ca i-a cerut lui Putin sa nu-l ucida pe PrigojinPresedintele belarus Aleksandr Lukasenko a marturisit marti ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa nu-l asasineze pe seful gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, in timpul rebeliunii…

- Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, a cerut duminica NATO sa „consolideze” flancul estic al Alianței daca liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, se stabilește in Belarus, transmite Noi.md și Agerpres. Liderul țarii baltice, invecinata cu Rusia și Belarus și care gazduiește…

- Simbata, 24 iunie, liderul CMP "Wagner", Evgheni Prigojin, Eugene Prigozhin, a inceput o revolta impotriva conducerii ruse, dar a pus capat acesteia in aceeași seara și și-a intors luptatorii. Cu toate acestea, președintele rus, Vladimir Putin, nu iarta astfel de lucruri, iar Prigojin ar putea fi ucis…

- Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sambata seara, dupa ce Evgheni Prigojin a fost convins dupa negocieri cu Aleksandr Lukașenko sa nu mai continue rebeliunea. Astfel, Evgheni Prigojin a fost de acord sa opreasca mișcarea mercenarilor prin Rusia, cu condiția garantarii siguranței mercenarilor.…