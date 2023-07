Prigojin nu mai este bucătarul lui Putin. Kremlinul i-a tăiat contractele de catering cu armata Potrivit news.ro, care citeaza surse ale canalului de Telegram „Atenție la Știri”, relateaza ca intreprinderile holdingului Concord, care se ocupa cu furnizarea de produse alimentare, lucrau deja cu intreruperi din 23 iunie in așteptarea inspecțiilor. Publicația a precizat ca intreprinderile urmau sa fie predate unui nou proprietar, dar ulterior s-a decis concedierea personalului și rezilierea contractului cu Voentorg JSC. Sursa canalului a precizat ca angajații au fost concediați doar cu demisie voluntara. Cu o zi inainte, Prigojin a dizolvat holdingul media Patriot. In legatura cu aceasta, instituții… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

