- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat miercuri ca a trimis un baros pentru a fi livrat Parlamentului European, ca o amintire intunecata a uciderii cumplite a unui luptator, relateaza The Moscow Times.

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat ca are un numar „uriaș” de centre de recrutare in Cehia și a mulțumit mai multor cetațeni europeni care ar lupta in gruparea paramilitara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politicienii romani au pus in mișcare toate rotițele pentru a convinge statele europene, inclusiv Olanda, ca țara noastra trebuie sa primeasca un vot de acceptare in Schengen in decembrie. Declarația ambigua a premierului Olandei, Mark Rutte, privind susținerea Romaniei pentru aderarea la spațiul Schengen…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, a fost filmat in timp ce facea turul unei inchisori din Rusia, in cautare de deținuți care sa fie recrutați in armata rusa pentru a fi trimiși sa lupte pe frontul din Ucraina, informeaza The Moscow Times. Imaginile,…