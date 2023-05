Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a declarat ca a respins joi o zi de atacuri rusesti in si in jurul orasului ruinat Bahmut si a facut castiguri de un kilometru in unele locuri, castigand timp pentru „anumite actiuni planificate", relateaza Reuters. Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care conduce atacul rusesc…

- O sursa guvernamentala a declarat cotidianului Times ca, dupa doua luni de construire a unui caz juridic, proscrierea grupului este „iminenta” și probabil ca va fi promulgata in cateva saptamani. Proscrierea ar transforma in infracțiune penala apartenența la Wagner, participarea la intalnirile sale,…

- Șeful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, anunta ca oamenii sai, care lupta la Bahmut, in estul Ucrainei, nu au munitie si avertizeaza ca o contraofensiva ucraineana ar putea reprezenta ”o tragedie” pentru Rusia.

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner, a declarat joi ca a glumit atunci cand a spus ca oamenii sai vor suspenda focul in Bahmut pentru a permite fortelor armate ucrainene de pe cealalta parte a liniei de front sa le arate orasul jurnalistilor americani aflati in vizita, relateaza News.ro…

- Daria Trepova, o tanara de 26 de ani, care intra in cafenea cu o cutie, iar bloggerul militar ii ofera un loc din politețe langa el. Forțele ruse de securitate au reținut-o pe Daria Trepova, pentru suspiciunea ca l-ar fi ucis pe propagandistul Tatarski.Tanara a fost prinsa dupa ce a incercat sa fuga…

- Un aliat al Kremlinului l-a atacat pe șeful de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, susținand ca aspirațiile sale politice ii pun in pericol pe soldații sai, potrivit Sky News . Politologul rus Aleksei Muhin, membru al Clubului de discuții Valdai, afiliat la Kremlin, l-a descris pe Prigojin ca fiind…

- Gruparea de mercenari Wagner a deschis 58 de centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, potrivit unui anunț facut vineri, 10 martie, de liderul și fondatorul acestei organizații paramilitare, Evgheni Prigojin, informeaza agențiile…

- Putin va continua razboiul in Ucraina posibil ani de zile, susțin serviciile de informații americane. Intr-un raport prezentat in fața Congresului, comunitatea de informații avertizeaza ca exista riscul sa se ajunga la un conflict militar direct Rusia - NATO, chiar daca Putin