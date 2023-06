Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a declarat luni, 26 iunie, ca Rusia a redistribuit in estul ocupat al Ucrainei trupele pe care a inceput sa le mute pe teritoriul Federatiei Ruse in timpul rebeliunii de sambata, abandonata in cele din urma, a grupului de mercenari Wagner, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin se afla la Kremlin si lucreaza, anunta sambata un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, relateaza AFP și BBC Russian. Peskov dezminte astfel zvonuri, care circula pe retele de socializare, potrivit carora Putin a fugit din Moscova, din calea rebeliunii…

- Guvernatorul regiunii Lipețk – situata intre orașul Voronej și capitala Moscova – le-a cerut locuitorilor sa evite sa iasa din case și sa renunțe la calatorii, fie cu vehicule private, fie cu mijloacele de transport in comun. „Situația este sub control, dar necesita ințelegere din partea fiecarui locuitor…

- „Fractura dintre elite este prea evidenta”, a declarat Mihailo Podoliak, apropiatul președintelui ucrainean, in mijlocul tensiunilor din Rusia dintre Kremlin și șeful paramilitarilor Wagner, scrie The Guardian.Un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a descris acțiunile…

- Revolta lui Evgheni Prigojin genreaza panicaa la Moscova. Autoritațile au pus in aplicare masuri de securitate fara precedent dupa ce grupul Wagner a preluat controlul asupra orașului Rostov pe Don, cartierul general al Districtului militar Sud.Pentru a preveni un posibil atac terorist pe teritoriul…

- Prigojin a declarat ca, daca șeful Statului Major General Gherasimov și Șoigu nu vin la el, PMC Wagner se va indrepta spre Moscova.– O camioneta cu o mitraliera Wagner și o furgoneta neidentificata (cel mai probabil un civila) a fost distrusa in regiunea Voronej. Este posibil ca autoritațile din regiunea…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a avut marti o reactie furioasa la adresa Ministerului rus al Apararii, acuzand "lepadaturile" din aceasta institutie ca au permis atacul ucrainean cu drone efectuat anterior asupra Moscovei."Bestii infecte. Ce faceti ? (...) Ridicati-va…

