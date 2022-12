Prigojin, finanțatorul mercenarilor Wagner, cere confiscarea averilor oligarhilor ruși care nu sprijină eforturile Kremlinului Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org . Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea unui mercenar, atunci cand ”bucatarul lui Putin” a transmis ca ”Rusia trebuie sa confiște bunurile de lux și cazarile de la elitele care ignora sau nu sprijina efortul de razboi de teama pierderii stilului de viața privilegiat”. Astfel, Prigojin s-ar putea sa se foloseasca de astfel de propuneri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Institutul american pentru studiul razboiului (ISW), in analiza sa zilnica dedicata situației militare din Ucraina, considera ca este posibil ca trupele rusești sa iși transfere forțele in regiunea Donețk dupa ce s-au retras de pe malul drept in regiunea Herson, pentru a-și intensifica operațiunile…

- Kremlinul a declarat vineri ca retragerea forțelor rusești din Herson nu va schimba statutul regiunii, pe care Moscova a proclamat-o parte a Rusiei dupa ce a trecut la anexarea acesteia din Ucraina, relateaza Reuters . Rusia a revendicat Hersonul și alte trei regiuni ucrainene dupa ce a organizat ceea…

- Ministerul rus al Apararii a ordonat, luni, atacuri cu rachete de la sol, de pe mare și din aer, asupra unor obiective militare din Ucraina, a anunțat președintele Vladimir Putin, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Se mai informeaza ca biroul președinției ucrainene a declarat…

- Luni, Dmitri Medvedev, a scris un mesaj pe canalul sau de Telegram , in care susține ca bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene sunt „doar primul episod”. De asemenea, el spune ca e necesara inlaturarea regimului de la Kiev. „Statul ucrainean, in actuala configurație, cu regimul politic nazist,…

- Italia este "consternata" de atacurile "josnice" cu rachete ale Rusiei asupra unor orase ucrainene, a scris, luni, pe Twitter, Ministerul de Externe italian, reiterandu-si "sprijinul neclintit si ferm" fata de Ucraina. Mai multe orase ucrainene au ramas fara curent electric sau aprovizionare cu apa,…

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…