Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, patronul grupului de mercenari Wagner, i-a acuzat marti, 21 februarie, pe ministrul apararii Serghei Soigu si pe seful Statului Major al armatei ruse Valeri Gherasimov de acțiuni care echivaleaza cu inalta tradare, relateaza Reuters . „Este deja o incercare de a distruge armata privata…

- Pușcariașul in varsta de 26 de ani a fost recrutat chiar de catre Evgheni Prigojin, supranumit ”Bucatarul lui Putin”, și trimis intr-un poligon de antrenament din regiunea ucraineana Lugansk. Tanarul a dezertat din randul mercenarilor Wagner și incearca sa se intoarca in inchisoare, dupa ce baza in…

- Se pare ca liderul de la Kremlin a observat in cele din urma ca razboiul pe care l-a declanșat impotriva Ucrainei a creat un concurent periculos pentru puterea sa. Este vorba de Evgheni Prigojin, fondatorul companiei militare private Wagner, ai carei mercenari lupta alaturi de armata rusa.

- Andrei Medvedev, fostul comandant al gruparii de mercenari Wagner care a fugit in Norvegia in urma cu circa zece zile, a fost arestat de autoritațile norvegiene in baza legii privind imigratia, a anuntat luni politia norvegiana, citata de Reuters și Hotnews . „Persoana respectiva a fost arestata in…

- Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, a ieșit la rampa cu o noua declarație șocanta, dupa ce a fost acuzat ca face recrutari in Serbia pentru trupele Wagner, pe care le conduce. El a negat ca recruteaza oameni pentru trupele sale in Serbia și a spus ca, daca totuși va ajunge la inchisoare…

- Un video publicat de The Guardian, la care a contribuit și Associated Press, il arata pe mercenarul Evgheni Prigojin, supranumit ”bucatarul lui Putin”, intr-o ipostaza cinica, in fața cadavrelor soldaților Wagner. In același video, publicat de Ria Novosti, Prigojin vorbește și cu soldații ramași in…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, supranumit si "Bucatarul lui Putin” recurge la amenințari extreme dupa ce președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca ia in calcul ca grupul Wagner sa fie desemnat drept organizatie terorista straina. El a scris pe contul lui de Telegram "Cand esti pus pe lista organizatiilor…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, cunoscut si sub porecla de "Bucatarul lui Putin", al carui grup de mercenari Wagner a jucat un rol proeminent in conflictul din Ucraina, a cerut intreprinderilor ruse sa le dea liber angajatilor pentru a se putea antrena in taberele grupului militar privat, relateaza…