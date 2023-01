Stiri pe aceeasi tema

Rusia isi va atinge obiectivele in Ucraina in pofida "razboiului hibrid" purtat de Occident impotriva Moscovei, a afirmat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cerand inlaturarea capabilitatilor militare din toate statele vecine, informeaza Mediafax.

Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, a cerut miercuri interzicerea revenirii in Rusia a 'tradatorilor' care critica din strainatate 'operatiunea militara speciala a Moscovei' in Ucraina, transmite EFE, conform Agerpres.

Rusia a schimbat locul de lansare a atacurilor cu drone, probabil un indiciu ca este ingrijorata cu privire la vulnerabilitatea Crimeei, se arata in ultima evaluare a situației razboiului din Ucraina publicata de Ministerul britanic al Apararii.

Un grup de mame ale soldaților ruși s-a alaturat unui grup de activiști pentru a cere retragerea trupelor Moscovei din Ucraina, lansand duminica o petiție online. Demersul, organizat de grupul Rezistența feminista rusa impotriva razboiului, coincide cu Ziua Mamei in Rusia.

Armata ucraineana a anuntat sambata ca va verifica autenticitatea inregistrarilor video care, potrivit Moscovei, demonstreaza ca regimul de la Kiev a executat mai multi soldati rusi care s-au predat, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

Ministerul polonez de Externe a publicat recent lista completa a pretențiilor fața de Germania pentru prejudiciul in urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial. De asemenea, autoritațile de la Varșovia urmeaza sa publice lista și in privința Rusiei, anunța Varșovia.

Acuzațiile Moscovei potrivit carora Marea Britanie ar fi participat la atacuri asupra gazoductului Nord Stream și a navelor marinei rusești din Crimeea sunt lipsite de temei, a transmis duminica Ministerul francez de Externe.